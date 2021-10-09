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Aktüel Koronavirüse yakalanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Aktüel

Koronavirüse yakalanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kütahya'da yaşayan son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 17:11:00 -
Koronavirüse yakalanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kütahya'da yaşayan son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 sebebiyle tedavi altına alınan genç kız, 15 gündür yoğun bakımdaydı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.

Genç kızın cenazesi öğle vakti Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Güleşir'in ailesi, yakınları ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık katıldı.

Ölümü üzerine il Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı.

 

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