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Aktüel Koronavirüse yakalanan İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu
Aktüel

Koronavirüse yakalanan İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:28:17 -
Koronavirüse yakalanan İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu

KONYA (AA) - Sosyal medya hesaplarından üç gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyuran İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini bildirdi.b

Evinde aile fertleriyle birlikte izole olan ve tedavisi devam eden Milletvekili Yokuş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaparak, sağlık durumunu merak edenleri bilgilendirdi.

"Ben bütün aileme pandemi taşıdım. Ne olur sizler çok dikkatli olunuz. Çok şükür doktorlarımızın gayretleri ve sevdiklerimizin duaları ile her gün iyiye gidiyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." diyen Yokuş, paylaşımında tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.


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