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Dünya Koronavirüse yakalanan Donald Trump denek oldu! Üzerinde yeni ilaç deneniyor
Dünya

Koronavirüse yakalanan Donald Trump denek oldu! Üzerinde yeni ilaç deneniyor

Koronavirüse yakalandıktan sonra ülkenin en büyük hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisine Renegeron tarafından geliştirilen 8 gramlık antikor kokteyli verilerek başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:56:00 -
Koronavirüse yakalanan Donald Trump denek oldu! Üzerinde yeni ilaç deneniyor

Geçtiğimiz gün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisine başlandı.

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra Başkanlık helikopteri Marine One ile önceki gün Maryland’de bulunan ülkenin en büyük askeri hastanesi Walter Reed'e götürülen Trump'ın öksürük, burun akıntısı, hafif ateş gibi semptom gösterdiği açıklanırken, üzerinde deneysel tedaviye başlandığı bildirildi.

Antikor kokteyli veriliyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump'ın düzenli olarak D vitamini, çinko, melatonin, aspirin ve mide ilacı famotidin aldığı ve oksijen desteğine ihtiyaç duymadığı ancak Renegeron tarafından geliştirilen 8 gramlık antikor kokteyliyle deneysel tedavisine başlandığı açıklandı.

"Tedavi, vücuttaki virüs seviyesini düşürebilir"

Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, Regeneron tedavisine ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu tedavinin enfeksiyon seyrinin erken döneminde uygulandığında vücuttaki virüs seviyesini düşürebileceğini gösterdiğini belirtirken, Trump’ın kısa süre içinde eski sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

Trump üzerinde yeni ilaç deneniyor

Yapılan açıklamada Renegeron'un virüsün dokulara tutunmasını sağlayan taç kısmında yer alan proteinleri hedef aldığı belirtildi. Öte yandan, söz konusu ilaçla geçen hafta 275 kişi üzerinde yapılan deneyle birlikte ikili antikor kokteylinin hafif ya da orta ölçüde semptom gösteren koronavirüs hastalarında virüs seviyesini azalttığı ve bağışıklık sistemini desteklediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump üzerinde denenen bu ilacın henüz resmi onay almadığı da aktarılan bilgiler arasında.

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