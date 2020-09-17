Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo'nun durumunda sıcak gelişme
Yeni tip koronavirüse yakalanan ‘Cimilli İbo’ lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikeyi atlattı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtilen ‘Cimilli İbo’ lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikeyi atlattı. Cimilli İbo'nun yoğun bakım ünitesinden çıktığı ifade edildi.
Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül tarihinde bazı şikayetler sonucunda rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Cimilli İbo'ya hastanede test yapıldı. Burada yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Cimilli İbo, tedavi altına alındı.
Cimilli İbo, durumu ağırlaşması üzerine ise yoğun bakıma alındı.
Cimilli İbo'nun sağlık durumunda ise sıcak bir gelişme yaşandı, şarkıcı hayati tehlikeyi atlattı.
Yoğum bakımdan çıkarılarak müşahede altına alındığı bildirilen Cimilli İbo, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.