  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüse teslim! Günlük 100 bin vakanın eşiğinde
Dünya

Koronavirüse teslim! Günlük 100 bin vakanın eşiğinde

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında günlük en yüksek vaka sayısının önceki gün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından endişe verici bir açıklama da Bilim Kurulu’ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:00:00 -
Koronavirüse teslim! Günlük 100 bin vakanın eşiğinde

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, yaptığı açıklamada, Fransa’nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi. “Fransa’da günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu...
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
Cepheden sıcak görüntü! Sözde Savunma Bakanı böyle vuruldu
Dünya

Cepheden sıcak görüntü! Sözde Savunma Bakanı böyle vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaraland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay