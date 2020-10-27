Koronavirüse teslim! Günlük 100 bin vakanın eşiğinde
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında günlük en yüksek vaka sayısının önceki gün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından endişe verici bir açıklama da Bilim Kurulu’ndan geldi.
Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, yaptığı açıklamada, Fransa’nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi. “Fransa’da günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.