"Koronavirüse iyi geliyor" dedi bakın ne yaptı
Hintli siyasetçi Sukhbir Singh, koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığını iddia ederek çamur banyosu yaptı.
Koronavirüse yakalanan Hintli siyasetçi Sukhbir Singh, koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığını iddia ederek çamur banyosu yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hintli milletvekili Singh, "Çamur banyosu koronavirüse karşı etkili, tavsiye ederim" dedi.
Koronavirüs salgınında zor günler geçiren Hindistan'da 1 günde 97 bin 894 yeni vaka tespit edildi, 1132 kişi hayatını kaybetti. Sukhbir Singh'in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Hindistan Parlementosu'nda koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı ise 24 oldu.