Koronavirüs zor durumda olan Arakanlı Müslümanları da fena vurdu!

Myanmar’da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sağlık sistemini zora soktu. Asya basınına yansıyan haberlere göre, ordunun şubat ayında yönetime el koyduğu Myanmar’da, Kovid-19 vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları, mayıs ortasından bu yana hızla artıyor. Başta Kalay, Mandalay ve Yangon gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok kentinde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

”Vakalar daha da artabilir”

Oksijen sıkıntısının yanı sıra Kovid-19’un Delta varyantındaki artış ve aşı bulunamaması gibi sorunlar da Myanmar’ın Kovid-19’la mücadelesini güçleştirdi. Sağlık uzmanları, Myanmar’da Kovid-19’a karşı aşılamanın neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle vakaların ilerleyen günlerde daha da artabileceği uyarısında bulundu.

En yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Myanmar Sağlık Bakanlığı verilerine göre, dün 4 bin 377 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, bu, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplamda 188 bin 752 vaka tespit edildi, 3 bin 756 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık uzmanları, test sayısında ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çekerek gerçek rakamların resmi verilerden daha yüksek olduğunu dile getiriyor.