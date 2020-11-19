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Korona Virüs Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?
Korona Virüs

Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?

Sağlık Bakanı açıklama son durum | Koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı 20 Kasım’dan itibaren önemli kısıtlamalar uygulanmaya başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada vaka sayıları ve kısıtlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peki, yeni yasaklar gelir mi? | Koronavirüs yasakları | Koronavirüs yasakları ne zaman uygulanacak? | 14 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:13:00 -
Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?

Koronavirüs kısıtlamaları | Koronavirüs salgınında vakalar artmaya başlayınca 20 Kasım’dan itibaren birtakım kısıtlamaların uygulanacağı açıklandı. Vatandaşlar yeni kısıtlamaların oyup olmayacağını araştırıyor. Peki, koronavirüs salgını yeni kısıtlamalar neler?

Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?

19 Kasım’da 123 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Tespit edilen hasta sayısı ise 4 bin 542 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti. Bakan Koca, açıklamasında yeni tedbirlerin sinyallerini de verdi.

Bakan Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" ifadelerini kullandı.

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