Koronavirüs son durum | Koronavirüs salgınına karşı halen en etkili korunma yolu maske mesafe ve hijyen. Milyonlarca kişi her gün yeni vaka tablosunu yakından takip ediyor. İşte, 10 Ağustos koronavirüs rakamları.

Koronavirüs yeni vaka sayısı 10 Ağustos | Koronavirüs kaç kişi vefat etti güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesaplarından günlük vaka, test ve vefat sayısını belirtti.

Fahrettin Koca, "Test sayımız en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında yüzde 20-25 yirmi, yirmi beş, alığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde otuz beş ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi.