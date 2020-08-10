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Korona Virüs

Koronavirüs yeni vaka sayısı 10 Ağustos | Koronavirüs kaç kişi vefat etti güncel

Koronavirüs günlük tablo 10 Ağustos | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından milyonlarca kişi günlük vaka sayısını vefat sayısını araştırıyor. Pek çok kişi 10 Ağustos koronavirüs son durum konusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:24:00 -
Koronavirüs yeni vaka sayısı 10 Ağustos | Koronavirüs kaç kişi vefat etti güncel

Koronavirüs son durum | Koronavirüs salgınına karşı halen en etkili korunma yolu maske mesafe ve hijyen. Milyonlarca kişi her gün yeni vaka tablosunu yakından takip ediyor. İşte, 10 Ağustos koronavirüs rakamları.

Koronavirüs yeni vaka sayısı 10 Ağustos | Koronavirüs kaç kişi vefat etti güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesaplarından günlük vaka, test ve vefat sayısını belirtti.

Fahrettin Koca, "Test sayımız en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında yüzde 20-25 yirmi, yirmi beş, alığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde otuz beş ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi.

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