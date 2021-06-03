Koronavirüs yasaklarını delerek 'alem' yapan ünlü isimler polisten kaçamadı!

Gayriahlaki yaşantılarıyla toplumun altını oymaya çalışan magazin dünyasının ünlü isimleri, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti verdi. Devletin polisinden kaçan ve aralarında Cem Belevi, Enis Arıkan, Derya Uluğ, Buray ve İrem Derici'nin de yer aldığı isimler, ceza yemekten kaçamadı.

Koronavirüs yasaklarını yok saydılar

Türkiye genelinde hasta sayılarının düşmesinin ardından yeni normalleşme dönemine geçildi. Normalleşme dönemi kararlarından biri de restoranların açılmasına yönelik oldu. Ancak restoranların, akşam saat 21.00'a kadar hizmet verebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının doğum günü partisi için bir araya gelen magazin dünyasının ünlü isimleri sokağa çıkma kısıtlamasının saatini aşarak eğlenmeye devam etti.

Polis baskın düzenledi

Sokağa çıkma saatini aşan bu eğlence, sekülerlere pahalıya patladı. Saati epey geçiren ünlülerin doğum günü partisine polis baskını düzenlendiği iddia edildi.

Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Buray, Cem Belevi, Enis Arıkan gibi isimlerin bulunduğu parti, yasakların başladığı 22.00'dan sonrasında da devam edince partinin sonu hüsran ile bitti.

Orman kapısından kaçmaya çalıştılar

Restorana baskın yapan polisleri gören ünlü isimlerin ise mekanın ormanlık bir alana çıkan kapısından kaçmaya çalıştıkları ancak çabalarına rağmen polisler tarafından yasağı ihlal ettikleri gerekçesi ile cezai işlem yapıldığı öne sürüldü.