Korona yasakları ne zaman sona erecek? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Ayrıca lokanta, kafe ve restoranlar yalnızca paket seriş hizmeti sunuyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman biter?

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? 1 Mart’ta normalleşme başlayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kısıtlamalarla ilgili olarak Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yüz yüze eğitimle ilgili olarak Bakan Koca, “Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir” dedi.