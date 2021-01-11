Koronavirüs yasakları bitecek mi? | 2020 yılının mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Bulaş zincirinin kırılması için mart ve nisan aylarından önemli tedbirler alındı. Vakaların azalmasıyla 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Son olarak ekim ve kasım aylarında vakalar hızla arttı. Bununu üzerine 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlama kararları açıklandı. Peki, yasaklar ne zaman sona erecek?

Koronavirüs yasakları kalkacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman son

Yasakların ne zaman kalkacağı merak konusu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayatımızı salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmek zorundayız. Vakalar azalsa da temizlik maske ve maske kurallarına uymak zorundayız. Vaka sayıları azaldığında kademeli olarak kısıtlamaları kaldıracağız” dedi. Ancak kısıtlamaların kaldırılacağı tarihle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bilgi vermedi.