Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısındaki istikrarlı düşüş sürüyor

6 Mayıs 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Buna göre; 6 Mayıs 2021 Perşembe günü 253 bin 382 test yapılırken, 22 bin 388 yeni vaka, 2 bin 401 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 304 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 37 bin 298 hasta da iyileşti.

5 Mayıs 2021 Çarşamba koronavirüs verileri şöyleydi: