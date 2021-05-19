Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo tedbiri bırakmamanın önemini anlatıyor

19 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

233 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 218 bin 683 test yapılırken, 11 bin 553 yeni vaka, 902 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 233 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 9 bin 271 hasta da iyileşti.

'5 bine indiğimizde rahatlayacağız'

Bugün kademeli normalleşme dönemini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." demişti.