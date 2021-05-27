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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:33:00 - 2021-05-27 19:38:38
Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

27 Mayıs 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

İstikrarlı düşüş sürüyor

Buna göre; 27 Mayıs 2021 Perşembe günü 219 bin 465 test yapılırken, 8 bin 426 yeni vaka, 673 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 183 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 13 bin 102 hasta da iyileşti.

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