Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca aşılanma oranına dikkat çekti

20 Kasım 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

201 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 325 bin 335 test yapılırken, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi. 201 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 20 Kasım Cumartesi günü 29 bin 163 hasta iyileşti.

'Aşılanma oranını yükseltmeliyiz'

Ülke genelindeki aşılanma oranına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." dedi.