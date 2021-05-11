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Gündem Koronavirüs vakası en çok azalan iller belli oldu
Gündem

Koronavirüs vakası en çok azalan iller belli oldu

﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:31:00 -
Koronavirüs vakası en çok azalan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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