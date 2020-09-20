Koronavirüs vakaları patlayınca Boris Johnson önlemleri açıkladı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarındaki ciddi artış nedeniyle aldıkları yeni önlemleri görmezden gelenlerin çok sert cezalarla karşılaşacağını söyledi.

Yeni önlemler kapsamında İngiltere'de 28 Eylül'den itibaren kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" olacağı ve kurallara uymayanlara 1000 sterlin tekrarlanması durumunda 10 bin sterlin ceza verilebilecek.

Kendilerini izole edecek olan düşük gelirlilere 500 sterlin para verileceği bildirildi.

Son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklanmıştı

Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de koronavirüs sayısı yükselişe geçti.

İngiltere'de dün 4 bin 422 yeni koronavirüs vakasına rastlanırken, bu rakam son 4 ayın en yüksek vaka sayısı oldu.

Artan vakalar nedeniyle İngiltere'de 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyordu.