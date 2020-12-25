Koronavirüs vaka artışında Cuma namazı terk edilebilir mi?

Hanefi mezhebine göre, Müslümanların tamamını tehdit eden bulaşıcı bir hastalık veya salgın bir hastalık olması durumunda Müslümanların üzerinden cumanı farzıyeti düşer. Bulaşıcı hastalık olması durumunda cumanın farziyetinin düşmesiyle alakalı kaynaklarımızda şu bilgiler yer almaktadır. Buhari ve Müslümin bahsettiği hadisi şerifte ‘Yağmurlu bir günde cuma namazı ezasında İbni Abbas (r.a) müezzine Eşhedü enine Muhammeden Resulullah ifadesinden sonra ‘namazlarınızı evlerinizde kılın camiye gelmeyin’ bunu ilan ettirmiştir. Sahabi Efendilerimiz bu duruma itiraz edince İbni Abbas (r.a) ‘Bunu benden daha hayırlı olan Allah Resulu (s.a.v) yaptı’ buyurmuştur.

Kimler cuma namazı kılmaz?

Kişinin hasta olması, hastalığının uzaması, bulaşıcı hastalık kapması ve bulaşıcı hastalığı başkasına bulaştırma, düşman korkusu, ama olması, aşırı derecede yağmur olması veya kar olması gibi durumlarda kişinin cumaya gitmesinin zorunlu ve farz olmadığını rivayet edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu; hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalığın da cuma namazının farz olmasını düşüren mazeretler kapsamında olduğunu bildirmişti.

Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Bu şekilde cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi öğle namazını kılmanın farz olduğu belirtilen açıklamada, bu durumdaki kişilerin imkan buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlü olduğuna işaret edildi. Hazreti Muhammed döneminde sabit olduğu bilinen ve bugüne kadar ittifakla uygulanan hükmün böyle olduğunun altı çizilen açıklamada, "Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." ifadesine yer verildi.