  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs testi pozitif çıktı! Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı
Gündem

Koronavirüs testi pozitif çıktı! Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Covid-19 testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:58:00 - 2021-03-29 10:59:15
Koronavirüs testi pozitif çıktı! Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye’nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan’ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Nursaçan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan’a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid-19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak
Medya

Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak

TRT1 ekranında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 27 bölümü..
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor
Gündem

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

O anlar için 5 gün bekledi! Akıllara Mülk Suresi geldi
Yaşam

O anlar için 5 gün bekledi! Akıllara Mülk Suresi geldi

İrlanda'da fotoğraf sanatçısı James Crombie, 5 günlük çalışmadan sonra sığırcık kuşlarının göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay