Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Hastaneden Fatih Mehmet Maçoğlu açıklaması

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Maçoğlu'nun genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

'Komünist başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından belediyedeki üst düzey yöneticiler karantina altına alındı. Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Maçoğlu'nun genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Özdemir, "Tedavisi dün geceden itibaren başladı. Şu an genel durumu iyi. Biraz önce ben de kendisini ziyaret ettim. Boğaz ağrısı dışında biraz öksürüğü var. Buna bağlı olarak balgam nefes darlığı var ama çok sıkıntılı değil. Normal serviste yatıyor yoğun bakımda değil. Şu an için bir problem yok. Tedaviye ilişkin bir süre veremiyoruz ama şu ana kadar burada uzun süre kalan hasta görmedik. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Az hasta olunca daha fazla ilgili ve alaka gösterebiliyoruz. Hastalar genelde 5’nci günde kötüleşme gösterebiliyor. Ancak daha sonra toparlıyor. Ancak hastamızın herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmuyor. Kendisi de eski bir sağlık çalışanı olduğu için yakından tanıyoruz." diye konuştu.

Başkan yardımcıları Canan Ay Doğan ve Ümüt Kaya'nın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Yakup Meriç, basın danışmanları ve yakın çalışma ekibi 14 gün süreyle evde karantina sürecine girdi.