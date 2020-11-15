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Gündem Koronavirüs testi için özel hastanelere ücret ödeyenler dikkat!
Gündem

Koronavirüs testi için özel hastanelere ücret ödeyenler dikkat!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:56:00 - 2020-11-16 00:01:02
Koronavirüs testi için özel hastanelere ücret ödeyenler dikkat!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil hal durumlarında hastadan hiçbir ücret alınmadığını söyledi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Nisan'da bir genelge yayınlandığını anımsatan Şahin, "Bu genelgeye bazı eklemeler yapıldı ve acil hal tanımları genişletildi. İçerisine pandemi süreci boyunca pandemiden dolayı yapılan tanı ve tedavilerde eklendi." diye konuştu.

Şahin, yapılan eklemelerin vatandaşın yararına olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve geri iade edilmesi gerekir. Vatandaşların özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir. Pandemi acil hal kapsamına girdiği için özel hastaneler tanı ve tedavide aldığı ücretin tamamını iade etmek zorundadır."

"Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği avukatlarımız aracılığıyla yaptık." dedi.

"Vatandaş, hakem heyetine başvursun"

Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşların SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurması gerektiğini bildiren Şahin, "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun." dedi.

 

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