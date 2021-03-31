Koronavirüs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?
Koronavirüs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? sorusu koronavirüs testi yaptıran kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?İşte e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı!
Coronavirüs test sonucu öğrenme ekranı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Peki, koronavirs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor?
Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.