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Yaşam Koronavirüs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?
Yaşam

Koronavirüs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?

Koronavirüs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? sorusu koronavirüs testi yaptıran kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?İşte e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı!

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:17:00 -
Koronavirüs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?

Coronavirüs test sonucu öğrenme ekranı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Peki, koronavirs test sonucu ne kadar sürede çıkıyor?

Covid-19 test sonucu kaç güne çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

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