Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’de de son günlerde vaka sayısını arttırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alınarak düğün ve kına törenlerine kısıtlama getirildi.

Yeni tedbirler art arda gelirken bazı şehirlerde karantina ihlali ve maske takmama gibi tespitler yapıldı.

Artan vakalar sonrası 6 şehir için kısıtlamalara gidildi. Tedbirler kapsamında evi bulunmayan koronavirüse yakalanan vatandaşlar yurtlara yerleştirilerek, masraflar bu kişilerden tahsil edilecek.

Vaka sayıları artması sonrası valiliklerden flaş kararlar geliyor.

Sivas, Kayseri, Sakarya, Düzce, Afyonkarahisar ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek.

Sivas

Sivas’ta valilik, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler alındığına dair açıklama yaptı.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini açıkladı.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaparak karantina kurallarını duyurdu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği duyuruldu. Vali Gökmen Çiçek twitter hesabından açıklama yaptı.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medyada şu ifadelere yer verdi: karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, yurtlara alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.