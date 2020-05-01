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Koronavirüs tedavisi sonrası şifa bulan aşiret liderinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan Hakkari'deki Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman koronavirüs tedavisi sonrası şifa buldu. Hastane çıkışında açıklama yapan Adıyaman, "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:29:00 -
Koronavirüs tedavisi sonrası şifa bulan aşiret liderinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan Hakkari'deki Jirki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman’ın yapılan tahlil sonuçları pozitif çıkmıştı.

5 gün boyunca tedavi altında tutulan 81 yaşındaki Adıyaman, şifa buldu.

5 gün içinde yendi

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Adıyaman, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, hastane yönetiminden, sağlık çalışanlarından razı olsun. Hastanede 5 gün içinde koronavirüsü yenerek, taburcu oldum." dedi.

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