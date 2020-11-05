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Siyaset Koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kalın'dan yeni açıklama
Siyaset

Koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kalın'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:28:00 -
Koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kalın'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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