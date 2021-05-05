Koronavirüs tedavisi gören Alinur Aktaş'tan iyi haber
14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş taburcu olduğunu duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu açıkladı.
Başkan Aktaş paylaşımında, "Hamdolsun iyiyim. Dualarınızla daha da iyi olacağım inşallah. #BursaİçinCanlaBaşla çalışmaya aralıksız devam!" ifadelerini kullandı.
Başkan Aktaş, koronavirüse yakalandıktan sonra bir süre evinde tedavi edilmiş, daha sonra doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine Şehir Hastanesi'nde devam edilmişti.