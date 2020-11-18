Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın hayatını kaybetti
Adana'da yeni tip koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Adana'nın Karaisalı ilçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı.
Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı.
Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Bu sabah durumu ağırlaşan 14 yaşındaki Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Ali Dın'ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.