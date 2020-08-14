Koronavirüs sinsice ilerlemeye devam ediyor! Son rakam açıklandı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalanan insanların sayısı 21 milyon 31 bin 94'e çıktı.

Salgının yeni merkez üssü olan ABD'de 5 milyon 404 bin 847 kişi koronavirüse yakalandı. Bu ülkenin ardından en fazla 2. vakanın görüldüğü ülke Brezilya (3 milyon 224 bin 876), Asya ülkesi Hindistan (2 milyon 459 bin 613), Rusya (907 bin 758), Güney Afrika Cumhuriyeti (572 bin 865), Latin Amerika ülkesi Peru (498 bin 555), Meksika (498 bin 380), Güney Amerika ülkesi Kolombiya (422 bin 519), Şili (380 bin 34), Avrupa ülkesi İspanya (379 bin 799), komşumuz İran (336 bin 324), Birleşik Krallık (313 bin 798), Suudi Arabistan (294 bin 519), Pakistan (286 bin 674), Bangladeş (269 bin 115), Arjantin (268 bin 574) ve İtalya (252 bin 235).

Ülkemizde vaka sayısı 245 bin 635'e çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye sıçradı. Küresel ölçekte koronavirüs nedeniyle 751 bin 815 kişi öldü.

Koronavirüse yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka var.