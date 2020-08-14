  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüs sinsice ilerlemeye devam ediyor! Son rakam açıklandı

Çin'den tüm Dünya geneline yayılan koronavirüs nedeniyle küresel çapta vakâ sayısı 21 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 01:18:00 -
Koronavirüs sinsice ilerlemeye devam ediyor! Son rakam açıklandı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalanan insanların sayısı 21 milyon 31 bin 94'e çıktı.

Salgının yeni merkez üssü olan ABD'de 5 milyon 404 bin 847 kişi koronavirüse yakalandı. Bu ülkenin ardından en fazla 2. vakanın görüldüğü ülke Brezilya (3 milyon 224 bin 876), Asya ülkesi Hindistan (2 milyon 459 bin 613), Rusya (907 bin 758), Güney Afrika Cumhuriyeti (572 bin 865), Latin Amerika ülkesi Peru (498 bin 555), Meksika (498 bin 380), Güney Amerika ülkesi Kolombiya (422 bin 519), Şili (380 bin 34), Avrupa ülkesi İspanya (379 bin 799), komşumuz İran (336 bin 324), Birleşik Krallık (313 bin 798), Suudi Arabistan (294 bin 519), Pakistan (286 bin 674), Bangladeş (269 bin 115), Arjantin (268 bin 574) ve İtalya (252 bin 235).

Ülkemizde vaka sayısı 245 bin 635'e çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye sıçradı. Küresel ölçekte koronavirüs nedeniyle 751 bin 815 kişi öldü.

Koronavirüse yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı