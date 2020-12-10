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Dünya Koronavirüs salgınında korkunç rekor kırıldı! ABD'de son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Koronavirüs salgınında korkunç rekor kırıldı! ABD'de son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs pandemisinde ölüm vakalarındaki hızlı artış devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti, bu rakam salgının başından bu yana bir ülkede görülen en yüksek günlük can kaybı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:47:00 -
Koronavirüs salgınında korkunç rekor kırıldı! ABD'de son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da önlemler yetmiyor

Almanya'da da kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüsün yayılması engellenemiyor. Dün itibarıyla koronavirüs nedeniyle ya da ona bağlı etkenlerle yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bin eşiğini aştı. Pandemiyle ilgili verileri derleyen Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) Perşembe günü yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 440 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede korona nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bin 372'ye çıktı.

Günlük vaka sayısı ise 23 bin 679 olarak açıklandı. Bu rakam pandeminin başlangıcından bu yana kayıtlara geçen en yüksek veri. RKI Çarşamba günü ülkede görülen en yüksek ölüm vakasını açıklamış, bir gün içinde 590 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Almanya'da bulaşma sayısındaki 10 bin sınırı 24 Ekim itibarıyla aşıldı.

Dünyada can almaya devam ediyor

Koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre içinde dünya genelinde yaklaşık 68 milyon 200 bin kişiye bulaştı. Bir buçuk milyondan fazla insanın ise yaşamına mal oldu. Virüse karşı geliştirilen aşıların insanlara uygulanması bazı ülkelerde başladı. Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de Salı günü kapsamlı olarak aşılama başladı. Almanya'da aşı merkezleri kuruluyor, buralarda aşılama işlemine Ocak ayında başlanması bekleniyor.

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