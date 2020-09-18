Koronavirüs salgını devlet liderleri arasında yayılmaya devam ediyor! Devlet Başkanı virüse yakalandı

Koronavirüs salgını devlet liderleri arasında yayılmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi liderlerinden 64 yaşındaki Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, koronavirüs için test sonucunun pozitif çıktığını ve salgın sırasında testleri 6 kez koronavirüs testinin yaptırdığını ifade etti.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei herhangi bir semptomu olup olmadığı konusunda bilgi vermemesine rağmen, önümüzdeki günlerde sağlığı hakkında kamuoyuna seslenmeyi planladığını açıkladı.

Öte yandan Guatemala'da 84 bin 344 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs sebebiyle 3 bin 76 kişi hayatını kaybetti.