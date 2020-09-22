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Dünya Koronavirüs nedeniyle mezarlık alanını genişletiyorlar
Dünya

Koronavirüs nedeniyle mezarlık alanını genişletiyorlar

Asya ülkesiEndonezya'da koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, yer azaldığı için Pondok Ranggon Mezarlığı'nın genişletileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 05:04:00 -
Koronavirüs nedeniyle mezarlık alanını genişletiyorlar

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da salgın sebebiyle ölümlerin artması üzerine mezarlık genişletme çalışması başlatıldı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Endonezya'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başladığı günden beri en yüksek seviyeye çıktı. Toplam vaka sayısı 248 bin 852’ye yükselirken ölenlerin sayısı 124 artarak 9 bin 677’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 470 artarak 180 bin 797’ye çıktı.

Diğer taraftan koronavirüs testi pozitif çıkan Din İşleri Bakanı Fahrul Razi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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