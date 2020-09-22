Koronavirüs nedeniyle mezarlık alanını genişletiyorlar

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da salgın sebebiyle ölümlerin artması üzerine mezarlık genişletme çalışması başlatıldı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Endonezya'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başladığı günden beri en yüksek seviyeye çıktı. Toplam vaka sayısı 248 bin 852’ye yükselirken ölenlerin sayısı 124 artarak 9 bin 677’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 470 artarak 180 bin 797’ye çıktı.

Diğer taraftan koronavirüs testi pozitif çıkan Din İşleri Bakanı Fahrul Razi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.