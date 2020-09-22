Koronavirüs nedeniyle mezarlık alanını genişletiyorlar
Asya ülkesiEndonezya'da koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, yer azaldığı için Pondok Ranggon Mezarlığı'nın genişletileceği öğrenildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da salgın sebebiyle ölümlerin artması üzerine mezarlık genişletme çalışması başlatıldı.
Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Endonezya'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başladığı günden beri en yüksek seviyeye çıktı. Toplam vaka sayısı 248 bin 852’ye yükselirken ölenlerin sayısı 124 artarak 9 bin 677’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 470 artarak 180 bin 797’ye çıktı.
Diğer taraftan koronavirüs testi pozitif çıkan Din İşleri Bakanı Fahrul Razi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.