Koronavirüs nedeniyle 4 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54'e yükseldi.
Türkiye'de yaşanan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen illere Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da eklendi. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54'e yükseldi.
Kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantıları sonrası açıklandı.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller
Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.
Pazartesi gününden itibaren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.