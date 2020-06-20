  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Koronavirüs nedeniyle 4 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:09:00 -
Koronavirüs nedeniyle 4 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Türkiye'de yaşanan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen illere Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da eklendi. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54'e yükseldi.

Kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantıları sonrası açıklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

Pazartesi gününden itibaren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı