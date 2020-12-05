Koronavirüs bitecek mi? | İnsanlık tarih boyunca pek çok salgınla baş etmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da belirttiği gibi ‘Bitmeyen salgın yok’. Ancak salgının seyri ne zaman sona ereceği hiçbir zaman net olamaz. Bilim insanları aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde Çin’den gelen aşının incelenmesi, test edilmesinin ardından uygulanması bekleniyor. Yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Vatandaşlar ise aşıyla birlikte salgının son bulup bulmayacağını bilmek istiyor. Peki, koronavirüs ne zaman bitecek?

Koronavirüs ne zaman bitecek? | Aşı koronavirüsü bitirecek mi?

Vatandaşların zihnini kurcalayan konuda açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’dan geldi. Kovid-19 aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirten Ghebreyesus, bununla beraber insanları rehavete kapılmamaya davet etti.

Ghebreyesus, "Ancak DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Kovid-19 salgınının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek” dedi.

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise aşı çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, 2021'nin ilk çeyreğinde COVAX vasıtayla dağıtılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi umduklarını söyledi.

Swaminathan, "Hedef, 2021 sonuna kadar en az 2 milyar doz elde etmek. Bu da COVAX üyesi ülkelerin nüfusunun yüzde 20'sini aşılamak için yeterli olacak" dedi.

Başuzman Swaminathan, bu sayının salgının akut dönemini sona erdirmek için yeterli olacağını vurguladı.