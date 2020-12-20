Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya büyük bir mücadele içerisinde. Ülkeler belirledikleri tedbirlere uyurken ilaç ve aşı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Pek çok ülkede ise aşı çalışmaları başladı. Türkiye'de de ay sonunda Sinovac aşısının uygulanması bekleniyor. Elbette, Sinovac aşının faz 3 çalışma sonuçlarının açıklanması ve ülkemizdeki testlerden onay alması durumunda bu aşılar belirlenene gruplara uygulanacak. Vatandaşlar ise virüsün mutasyona uğrayıp tamamen ortadan kalkmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, koronavirüs daha mı bulaşıcı oldu?

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği açıklandı. Konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.