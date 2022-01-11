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Dünya

Koronavirüs İsrailli bakana bulaştı!

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ardından şimdi de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 00:23:00 -
Koronavirüs İsrailli bakana bulaştı!

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Covid-19’a yakalandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Lapid’in kendini iyi hissettiği ve evinde karantinada olduğu ifade edilerek, Lapid'in virüsü güvenlik ekibinden bir kişiden kaptığının tahmin edildiği aktarıldı.

Lapid yaptığı açıklamada, "Kendimi harika hissediyorum çünkü aşı oldum. Gidin aşı olun, maskelerinizi takın, bunu birlikte atlatacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Bennett de koronavirüse yakalanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz sene 26 Aralık’ta İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 14 yaşındaki kızının Covid-19’a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya almış, daha sonra yapılan testin negatif çıktığı bildirilmişti.

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