Koronavirüs ilacına onay çıktı

Avrupa İlaç Düzenleme Kurulu (EMA), Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen antikor kokteylinin, oksijen desteğine ihtiyaç duymayan ve durumlarının kötüleşmesi riski yüksek olan Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi. Antikor kokteyline daha önce İtalya ve Almanya onay vermişti.



ABD'li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen antikor kokteylinin, semptomatik Kovid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtilmişti.

Ekim ayında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde de kullanılan ve bir araştırmaya göre aşıya benzer bir etki de yapabildiği düşünülen monoklonal antikorlara dayalı ilaçların, koronavirüs aşılarının küresel düzeyde yetmeyebileceği konusu üzerine, devreye girmesi gündeme gelmişti.

Son olarak ABD'li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen "REGEN-COV" adlı iki monoklonal antikordan oluşan ilacın semptomatik, Kovid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtilmişti.

Onay geldi

Avrupa İlaç Düzenleme Kurulu (EMA), Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen antikor kokteylinin, oksijen desteğine ihtiyaç duymayan ve durumlarının kötüleşmesi riski yüksek olan Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi. Antikor kokteyline daha önce İtalya ve Almanya onay vermişti.

Monoklonal antikor nedir?

Antikorlar "vücudun bağışıklık sisteminin savaşçıları" diye tarif edilebilir. Koronavirüs ya da başka herhangi bir patojen vücudunuza girdiğinde antikorlar virüsün dikensi uçlarına yapışarak onun sağlıklı hücrelere girişini engellerler. Fakat insan vücudu bir çok farklı türde antikor üretir. Bunların en güçlülerine "etkisizleştiren antikorlar" denir.

Bilim insanları bu antikorları eleyerek en güçlülerini, virüse yapışmakta en mahir olanı seçer ve seçilen antikor laboratuvarda çoğaltılır, büyük miktarlarda üretimi yapılabilir. İşte bu yöntemle elde edilen antikorlara tek bir antikor hücresinden klonlandıkları için monoklonal antikor ya da mAb deniyor.