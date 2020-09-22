Koronavirüs hızla yayılıyor: O ülkede yeni kısıtlama kararları alındı
Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Galler'de yeni önlemler alındığı açıklandı.
Galler'de vaka sayılarının hızla arttığı gerekçesiyle koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alındı. Ülkenin Sağlık Bakanı Vaughan Gething, Blaenau Gwent, Bridgend, Merthyr Tydfil ve Newport kentlerinde yeni önlemler alındığını duyurarak, vatandaşlara bu kısıtlamalara uymaları yönünde çağrıda bulundu.
Kısıtlamaların vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle alındığını belirten Gething, "Koronavirüsü kontrol altına almak için herkesin yardımına ihtiyacımız var" dedi.
Alınan yeni önlemler kapsamında; mazeretler harici 4 kente giriş ve çıkışlar yapılmayacak, 23.00 itibariyle tüm işletmeler kapanacak, kalabalık toplanmalara izin verilmeyecek.