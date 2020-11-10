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Gündem Koronavirüs hastası kadın evinde ölü bulundu
Gündem

Koronavirüs hastası kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep'te koronavirüs teşhisi konularak evinde tedavi yöntemi ile karantinaya alınan 35 yaşındaki genç kadın, karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:13:00 - 2020-11-10 20:16:09
Koronavirüs hastası kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep'te yaşayan 35 yaşındaki Leyla Gür'ün koronavirüs testi 5 gün önce pozitif çıkmıştı. Genel sağlık durumu iyi olduğundan evinde takip edilen genç kadın karantinanın beşinci gününde ölü bulundu.

Aile haber alamayınca polise haber verdi

35 yaşındaki genç kadından haber alamayan yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yakınları Gür'ün evine polis ve itfaiye eşliğinde girdi. Sağlık ekipleri hareketsiz halde bulunan genç kadına yaptığı müdahalede Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için Ankara'ya gönderilen genç kadın otopsisi tamamlandıktan sonra Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi

Yakınlarının verdiği bilgiye göre bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Gür'ün ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

 

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