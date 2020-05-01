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Gündem

Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:59:00 -
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Görüşmede Erdoğan, tek tek hastaların durumlarını sordu.

"Güzel günler yakın"

Hastalara şifa dileyen Erdoğan, "Nasıl memnun musunuz? Rabbim şifalar versin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Hepinize geçmiş olsun. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Kendilerini feda edercesine mücadele verdiler. Bugün rakamları almadım ama dün vefat eden hasta sayısı 93'e düşmüştü. Taburcu olan hastalarımızın sayısının fazla olması bizi sevindiriyor. Bunun yanında rehavete kapılmamamız gerekir" dedi.

Tedavi gören hastalar ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de sağlık çalışanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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Yorumlar

Aydın

Korona süreci yeni başladığında muhalif olduğunu düşünen bazı şuursuzlara, bu dönemde iyi ki başımızda Reis var demiştim.Bugün ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Teşekkürler Reis!
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Müjde Nerede

Güzel günler yakın demek müjde ise, neye dayanarak söyledi? Aşı veya tedavi mı buldu? 
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