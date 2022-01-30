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Sağlık Koronavirüs geçirenler dikkat! Nefes darlığı yaşıyorsanız...
Sağlık

Koronavirüs geçirenler dikkat! Nefes darlığı yaşıyorsanız...

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüs hastalığını hafif atlatan kişilerin ciğerlerinde de hasar oluşabileceği sonucuna ulaşıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 23:32:00 -
Koronavirüs geçirenler dikkat! Nefes darlığı yaşıyorsanız...

İngiltere’de koronavirüs geçiren kişiler üzerinde yapılan araştırmada, rutin taramalarla tanımlanamayan akciğer anormalliklerini tespit etmek için ksenon gazı ile yeni bir tarama yöntemi kullanıldı.

Üç farklı grup karşılaştırıldı

Koronavirüse yakalandıklarında hastanede bakım gerektirmeyen ancak ilk enfeksiyonlarından sonra uzun süreli nefes darlığı yaşayan 11 kişi üzerinde araştırma yapıldı.
Çalışmada, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaları inceleyen daha önceki bir araştırma temel alındı.

Oxford, Sheffield, Cardiff ve Manchester’dan gelen araştırmacıları içeren ekip, ksenon gazı taramalarını ve diğer akciğer fonksiyon testlerini üç grup insanda karşılaştırdı. Araştırmaya, enfekte olduğunda, hastaneye kaldırılmayan uzun süreli Covid ve nefes darlığı olan kişiler, koronavirüs ile hastaneye yatırılan ancak uzun süre koronavirüs olmayan 12 kişi ve “kontrol” grubu olarak 13 sağlıklı kişi dahil edildi.

Ksenon gazı kullanıldı

Tüm katılımcılar, bir manyetik rezonans görüntüleme (emar-MR) taraması sırasında ksenon gazı soludu. Araştırmacılar, bu yöntemle gazın akciğerlerden kan dolaşımına ne kadar iyi geçtiğini gözlemledi. Çalışmada, uzun süreli koronavirüs hastası olan kişilerin çoğunluğu için gaz transferinin, sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubuna göre daha az etkili olduğunu gördü. Öte yandan Covid nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerde de benzer anormallikler görüldü.

Ekibi yöneten Akciğer Uzmanı Dr. Emily Fraser, koronavirüs geçiren kişilerin, neden nefes nefese kaldıkları sorusuna, hastane taramalarında tam olarak cevap alamadıklarını belirtti. Akciğer röntgeni ve taramalarında genellikle herhangi bir anormallik saptanmadığını belirten Dr. Fraser, "Uzun Covid’li kaç hastanın anormal taramaları olacağı, tespit ettiğimiz anormalliğin boyutu, anormalliğin nedeni ve uzun vadeli sonuçları gibi yanıtlanması gereken önemli sorular var." dedi.

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