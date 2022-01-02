Koronavirüs geçiren kanser hastalarında görülen sağlık sorunları

Avrupa Kanser Kongresi’nde kanser hastalarının koronavirüs geçirmeleri durumunda görülebilecek sıkıntılara dair bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Kanser hastası olup koronavirüs geçiren 1557 hasta üzerinde yapılan araştırma sonucunda hastaların yüzde 15’inde uzun dönemli sıkıntıların görüldüğü gözlendi. Bu sıkıntının yaklaşık yarısı nefes darlığı ve yüzde 41’i de yorgunluk şeklindeydi. Bu sıkıntılar dışında hastaların yüzde 4’ünde de nörolojik sıkıntılar görüldü.

Avrupa Kanser Kongresi’nde kanser hastalarının koronavirüs geçirmeleri durumunda görülebilecek sıkıntılara dair bir çalışma açıklandı. Kanser hastası olup da koronavirüs geçiren 1557 hastanın sonuçlarıyla ilgili hazırlanan araştırma hakkında bilgi veren Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hastaların yüzde 15’inde uzun dönemli sıkıntıların görüldüğü gözlendi. Bu sıkıntının yaklaşık yarısı nefes darlığı ve yüzde 41’i de yorgunluk şeklindeydi. Bu sıkıntılar dışında hastaların yüzde 4’ünde de nörolojik sıkıntılar görüldü” dedi.

Avrupa Kanser Kongresi’nde açıklanan raporda kadın – erkek farkına bakıldığında bu sıkıntıların erkek hastalarda daha yüksek olduğunun gözlendiğini belirten Prof. Dr. Turhal, “Araştırmaya göre 65 yaş üzerindeki hastalarda ve altta yatan iki veya daha çok hastalığı olan hastalarda bu problemlerin daha yüksek olduğu rapor edildi. Ayrıca sigara içme öyküsü olan hastalarda da bu oran daha yüksek” açıklamasında bulundu.

Kanser hastalarının yüzde 13’ü, tedavilerini bırakmak zorunda kaldı

Araştırmaya göre hastaların yüzde 13’ünün koronavirüs enfeksiyonu sonrası sistematik kanser tedavilerini tamamen bırakmak zorunda kaldı.

Hastaların yüzde 16’sında da dozlarda azaltma yapılması gerekti.

Araştırma için "Koronavirüs enfeksiyonunun kanser hastaları üzerindeki etkilerini gözleyen geniş çaplı bir çalışma olması nedeniyle kıymetli ve sonuçları dikkate alınması gereken bir çalışma" diyen ve koronavirüsten korunmanın özellikle kanser hastaları için son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turhal, “Kanser hastaları hekimlerine danışarak aşı olmalı. Koronavirüsten korunmanın veya bu hastalığa yakalanılsa bile hafif atlatmanın tek yolu aşı” diyerek aşı olmanın önemine dikkat çekti.