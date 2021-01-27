Koronavirüs en çok hangi meslekleri tehdit ediyor?
Dünya’da koronavirüs salgını hızla can almaya devam ediyor. Salgının başlamasından bu yana aşılama uygulamaları tüm ülkelerde devam etmekte. Koronavirüs salgınından dolayı 2 milyon civarında insan hayatını kaybederken bazı meslek gruplarında salgın yüzünden ağır kayıplar verildi. Peki, koronavirüs en çok hangi meslekleri tehdit ediyor?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün vaka sayısı 100 milyona gelmiş durumda. Alınan önlemler ve kısıtlamalarla etkisi azaltılmaya çalışılırken mutasyona uğrayan virüs çeşitli meslek gruplarını da tehdit etmeye devam ediyor. İşte koronavirüsün en çok tehdit ettiği meslekler…
Koronavirüsün en çok etkilediği meslekler hangileri?
Koronavirüs salgını üzerinde araştırma yapan Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yayınladığı sonuçları sizler için haberimizde derledik. ONS’nin yayınladığı rapora göre, bazı meslek dalları koronavirüsten daha fazla etkilenmiş. Özellikle hizmet sektörü koronavirüsün etkilerini daha fazla görmüş. Salgından en kötü etkilenen meslek grupları belirlenirken, 9 Mart- 28 Aralık 2020 aralığı baz alındı.
Kategorileri kadın ve erkek olarak iki gruba göre belirleyen ONS'nin verileri şöyle;
Koronavirüsün en çok etkilediği erkek meslek grupları hangileri?
Erkeklerin oluşturduğu grupta salgından en çok can kaybının yaşandığı meslek, işçilik sektörü oldu. Sözde eğlence sektörü çalışanları ve hasta bakım uzmanları, en çok kaybın görüldüğü ikinci alan oldu. Diğer alanlarsa sırasıyla şu şekilde kaydedildi:
Taksi şoförleri
Otobüs ve tur otobüsü sürücüleri
Şefler
İnşaat işçileri
Gıda sektörü görevlileri
Hemşireler
Hasta bakıcılar
Metal işleme ve makine operatörleri
Restoran ve yemekhane işletmecileri
Yerel yönetim idarecileri ve memurlar
Koronavirüsün en çok etkilediği erkek meslek grupları hangileri?
Meslek bazında en çok ölüm oranları ise, kadınlarda şu şekilde oldu:
Perakende alanında çalışan satış görevlileri
Hemşireler
Hasta bakıcılar
Memurlar
Sosyal hizmet uzmanları
Perakende ve toptan satış yöneticileri