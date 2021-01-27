Koronavirüs en çok hangi meslekleri tehdit ediyor?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün vaka sayısı 100 milyona gelmiş durumda. Alınan önlemler ve kısıtlamalarla etkisi azaltılmaya çalışılırken mutasyona uğrayan virüs çeşitli meslek gruplarını da tehdit etmeye devam ediyor. İşte koronavirüsün en çok tehdit ettiği meslekler…

Koronavirüsün en çok etkilediği meslekler hangileri?

Koronavirüs salgını üzerinde araştırma yapan Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yayınladığı sonuçları sizler için haberimizde derledik. ONS’nin yayınladığı rapora göre, bazı meslek dalları koronavirüsten daha fazla etkilenmiş. Özellikle hizmet sektörü koronavirüsün etkilerini daha fazla görmüş. Salgından en kötü etkilenen meslek grupları belirlenirken, 9 Mart- 28 Aralık 2020 aralığı baz alındı.

Kategorileri kadın ve erkek olarak iki gruba göre belirleyen ONS'nin verileri şöyle;

Koronavirüsün en çok etkilediği erkek meslek grupları hangileri?

Erkeklerin oluşturduğu grupta salgından en çok can kaybının yaşandığı meslek, işçilik sektörü oldu. Sözde eğlence sektörü çalışanları ve hasta bakım uzmanları, en çok kaybın görüldüğü ikinci alan oldu. Diğer alanlarsa sırasıyla şu şekilde kaydedildi:

Taksi şoförleri

Otobüs ve tur otobüsü sürücüleri

Şefler

İnşaat işçileri

Gıda sektörü görevlileri

Hemşireler

Hasta bakıcılar

Metal işleme ve makine operatörleri

Restoran ve yemekhane işletmecileri

Yerel yönetim idarecileri ve memurlar

Koronavirüsün en çok etkilediği erkek meslek grupları hangileri?

Meslek bazında en çok ölüm oranları ise, kadınlarda şu şekilde oldu:

Perakende alanında çalışan satış görevlileri

Hemşireler

Hasta bakıcılar

Memurlar

Sosyal hizmet uzmanları

Perakende ve toptan satış yöneticileri