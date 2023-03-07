Koronavirüs döneminin tartışılan Savcısı Eyüp Akbulut göreve iade edildi!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaların hukuka aykırı olduğunu söyleyip, gündeme gelen ve ardından görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, göreve yeniden iade edildi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde alınan tedbirleri, "Hukuka aykırı" diyerek hedef alıp, halkı provoke eden Cumhruiyet Savcısı Eyüp Akbulut, görevine iade edildi.
Eyüp Akbulut, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu iddia edip, bunlara karşı re'sen soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Youtube üzerinden yayınladığı 28 dakikalık videoda, pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, tepkilerin ardından Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
Koronavirüs döneminin en tartışmalı isimlerinden Eyüp Akbulut, görevine iade edildi.
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