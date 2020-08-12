"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Dünyadaki birçok ülkeyi karıştırmasıyla bilinen, Türkiye'de ise Gezi Kalkışması'nı finanse eden karanlık güçlerin maşası George Soros, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Trump'ı 'geçici bir fenomen' olarak nitelendiren Soros, Kasım ayındaki ABD seçimlerinde Trump'ın sandığa gömüleceğini ve seçimden sonra hesap vereceğini ifade etti.

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan George Soros, Kasım ayındaki ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Trump'ın seçimi kaybedeceğini öne sürdü.

"Trump yaşam savaşı veriyor"

Soros, Trump'ın çok büyük bir tehlike olduğunu söyledi ve "Trump'ın geçici bir fenomen olduğundan eminim, umarım kasım ayında gider" dedi.

Sözlerinin devamında dikkat çeken ifadelerde bulunan Soros, "Trump yaşam savaşı veriyor ve iktidarda kalmak için her şeyi yapacak" diye konuştu.

"Yargılanacak"

Trump'ın anayasayı ihlalden sorumlu tutulacağını söyleyen Soros, Trump'ın yargılanabileceğini ifade etti.

Koronavirüsü 'devrimci' ilan etti

Kovid-19 ile ilgili açıklamalarda da bulunan Soros, koronavirüs pandemisini "2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra hayatımdaki en kötü kriz" olarak yorumladı.

Pandemiyi 'olsalılıklar yelpazesinin normal zamanlardan çok daha geniş olduğu devrimci bir an' olarak tanımlayan Soros, "İnsanlar şaşkın ve korkmuş durumda. Kendileri ve dünya için kötü şeyler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.