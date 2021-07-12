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Dünya Koronavirüs devam ederken kolera dehşete düşürdü!
Dünya

Koronavirüs devam ederken kolera dehşete düşürdü!

Afrika batısında yer alan Nijerya'da ocak ayından bu yana kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 325'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 17:18:00 - 2021-07-12 17:18:44
Koronavirüs devam ederken kolera dehşete düşürdü!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana ülkenin başkenti Abuja, Plateau, Kano dahil 15 eyalette kolera salgınının yayıldığını belirtti.

İhekweazu, bu süre zarfından 325 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 14 bin 343 kişiye kolera teşhisi konulduğunu kaydeden İhekweazu, bunlardan çoğunun 5 ila 14 yaşlarında olduğunu söyledi.

İhekweazu, hükümetin salgına karşı önlemleri aldığını belirterek, halkın hijyene daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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