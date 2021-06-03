Koronavirüs cezaları yapılandırılacak mı? Borç yapılandırma son dakika koronavirüs cezalarına af var mı?

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni borç yapılandırma düzenlemesini içeren teklif TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Borç yapılandırma kaç taksitle ödenecek?

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler. Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık taksitler halinde ödeyebilecekler. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.

Koronavirüs cezaları yapılandırılacak mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar yapılacak.Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.