  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüs bile silah ticaretine hız kestiremedi
Dünya

Koronavirüs bile silah ticaretine hız kestiremedi

Dünya çapında askeri harcamalar, koronavirüsün sebep olduğu ekonomik krize rağmen reel olarak 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla 1,83 trilyon dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 04:41:00 -
Koronavirüs bile silah ticaretine hız kestiremedi

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından küresel askeri yeteneklerin ve savunma ekonomisinin yıllık değerlendirmesini içeren "Askeri Denge 2021" raporu yayınlandı.

IISS'nın raporuna göre, küresel askeri harcamalar reel olarak 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 1,83 trilyon dolara yükseldi.

Bu artışın koronavirüs salgını ve bunun etkisiyle küresel ekonomik üretimde daralmaya rağmen oluşması dikkati çekti.

IISS’ye göre, 2019’da yüzde 1,85 olan küresel savuna harcamalarının küresel gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 2,08’e yükseldi.

Raporda, ABD’nin askeri harcamalarının geçen yıl küresel savunma harcamalarının yüzde 40,3’üne denk geldiği aktarılarak, Çin’in savunma bütçesinde geçen yıl nominal artışın 12 milyar dolar olduğuna da vurgu yapıldı.

Avrupa’da toplam askeri harcamalarda 2020’de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 2 artış olduğuna yer verilen raporda, NATO'nun 28 üyesinden 9’unun, geçen yıl GSYH’nın yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefini tutturduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, Asya’da askeri harcamaların küresel savunma harcamalardaki payının son 10 yılda yüzde 17,8’den yüzde 25’e ulaştığı kaydedildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan, Macaristan gümrüğünde 6 yıl önce yakalana..
Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları
Korona Virüs

Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları

Bazı illerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması üzerine yeni tedbirler alınmaya başlandı. Kayseri ve Sakarya artan vakalar sonrası..
Tepkiler geliyor! ABD helikopterleri Türkiye sınırına indi
Dünya

Tepkiler geliyor! ABD helikopterleri Türkiye sınırına indi

NATO'nun "Defender Europe 21" tatbikatı için Yunanistan'a gönderdiği askeri teçhizat taşıyan ABD gemisi Dedeağaç Limanı'na ulaştı. Geminin a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay