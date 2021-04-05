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Gündem Koronavirüs bahanesiyle yeni uygulamalara geçiyorlar! Avrupa’da “dijital yeşil pasaport” dönemi başlıyor
Gündem

Koronavirüs bahanesiyle yeni uygulamalara geçiyorlar! Avrupa’da “dijital yeşil pasaport” dönemi başlıyor

AB Komisyonu, koronavirüs salgınında “dijital yeşil pasaport” ile sınır ötesi seyahati mümkün olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:43:00 -
Koronavirüs bahanesiyle yeni uygulamalara geçiyorlar! Avrupa’da “dijital yeşil pasaport” dönemi başlıyor

AB Komisyonu, bütün üye devletler arasında rahat seyahat edebilmeleri için barkodlu “dijital yeşil pasaport”u hayata geçirileceğini bildirdi. 

Koronavirüs aşısı olan ya da olmayanların takibi için yeni bir ağ sistemi oluşturulacak

Avrupa Birliği Komisyonu, 27 AB üye ülkesinin birbirleriyle veri alışverişinde bulunabilmesi için yeni bir ağ sistemi kuracak. Bu ağ paylaşımıyla kişisel verilerin paylaşılacak olması Avrupa’da yaşayan insanları tedirgin ediyor. Avrupa ülkelerinde, kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin ise çalışmaların yürütüldüğü belirtiliyor. 

Pasaportla birlikte aşı sertifikası, test sertifikası takibi yapılacak

Bu pasaportla birlikte vatandaşların daha rahat seyahat edebileceğini savunulurken, pasaportta şu bilgilerin yer alacağı belirtildi:

Aşı sertifikası, test sertifikası (PCR veya antijen) ve iyileşme sertifiası.

Avusturya, yeşil pasaport sisteminin AB’ye nazaran Nisan ayında başlatılması için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

 

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