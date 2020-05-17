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Dünya

Koronavirüs bağlantılı yeni hastalık iddiası: 230 çocuk öldü

ABD ve Avrupa'da ortaya çıkan ve koronavirüs ile bağlantılı olduğu düşünülen "bilinmeyen hastalık" nedeniyle Avrupa'da 230 çocuğun hayatını kaybettiği söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:19:00 -
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalık iddiası: 230 çocuk öldü

Belçika'da yayımlanan HLN gazetesi, bu bilgiyi merkezi Stockholm'da bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) dayandırdı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre ECDC tarafından hazırlanan bir raporda, yıl başından bu yana Avrupa genelinde muhtemelen 230 çocuğun, nadir görülen inflamatuar hastalık nedeniyle öldüğü belirtildi.

iki hastalık arasındaki bağlantı mantıklı görünüyor

Genellikle ateş, karın ağrısı ve kalp sorunlarıyla ortaya çıkan ve "Pediatrik multisistem inflamatuar sendromu" (PMIS) olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 ile ilişkisi henüz kanıtlanamadı. Ancak ECDC'ye göre, iki hastalık arasındaki bağlantı mantıklı görünüyor. Merkez, Avrupa'daki hasta çocukların bazılarında Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına işaret etti.

Alman virolog'dan tedavi açıklaması

PMIS nedeniyle geçen hafta İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti. Birkaç gün sonra ise Fransa'nın Marsilya kentinde 9 yaşındaki bir çocuk da bu hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. ECDC, hem Kovid-19 hem de yeni hastalık açısından çocuklara yönelik riskin çok küçük olduğunu vurguladı. Alman virolog Christian Drosten, yeni hastalığın nadir görüldüğünü ve tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak paniğe gerek olmadığını söyledi.

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